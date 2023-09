Börsenentwicklung: Gewinner und Verlierer der Indizes - Aktuelle Updates

Gewinner und Verlierer an den Börsen: Aktuelle Entwicklung der Indizes

DAX: Vonovia, Volkswagen (VW) Vz und Heidelberg Materials als Topwerte

MDAX: Stabilus, Aurubis und Talanx als Gewinner

SDAX: Aroundtown, Deutsche Wohnen und Grand City Properties im Plus

TecDAX: ATOSS Software, United Internet und Nordex als Gewinner

Dow Jones: IBM, Chevron Corporation und Honeywell International als Topwerte

S&P 500: Enphase Energy, First Solar und Cboe Global Markets als Gewinner

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine gemischte Performance der verschiedenen Indizes. Während der DAX, MDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 Verluste verzeichnen, kann der SDAX einen leichten Aufwärtstrend verzeichnen.Der DAX steht aktuell bei 15.657,28 Punkten mit einem Minus von 0,40%. Unter den Topwerten finden sich Vonovia mit einem Anstieg von 3,43%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit 2,18% und Heidelberg Materials mit 1,63%. Hingegen verzeichnen Zalando mit einem Rückgang von 4,90%, Sartorius mit -6,02% und Deutsche Post mit -6,78% die größten Verluste.Der MDAX steht aktuell bei 26.899,60 Punkten mit einem Minus von 0,08%. Stabilus führt die Liste der Gewinner an mit einem Anstieg von 3,24%, gefolgt von Aurubis mit 2,94% und Talanx mit 2,50%. Carl Zeiss Meditec mit -2,18%, Hugo Boss mit -2,22% und Kion Group mit -2,52% gehören zu den Verlierern.Der SDAX steht aktuell bei 12.985,74 Punkten mit einem Plus von 0,16%.Die Topwerte sind Aroundtown mit einem Anstieg von 8,06%, gefolgt von Deutsche Wohnen mit 5,24% und Grand City Properties mit 3,67%. AUTO1 Group mit -2,93%, verbio Vereinigte BioEnergie mit -3,13% und HORNBACH Holding mit -4,12% gehören zu den Verlierern.Der TecDAX steht aktuell bei 3.017,67 Punkten mit einem Minus von 1,37%. ATOSS Software führt die Liste der Gewinner an mit einem Anstieg von 2,63%, gefolgt von United Internet mit 1,74% und Nordex mit 1,42%. Carl Zeiss Meditec mit -2,18%, verbio Vereinigte BioEnergie mit -3,13% und Sartorius mit -6,02% gehören zu den Verlierern.Der Dow Jones steht aktuell bei 34.350,33 Punkten mit einem Minus von 0,77%. IBM führt die Liste der Gewinner an mit einem Anstieg von 1,01%, gefolgt von Chevron Corporation mit 0,23% und Honeywell International mit 0,16%. The Home Depot mit -1,07%, Unitedhealth Group mit -1,77% und Walt Disney mit -3,51% gehören zu den Verlierern.Der S&P 500 steht aktuell bei 4.422,23 Punkten mit einem Minus von 0,74%. Enphase Energy führt die Liste der Gewinner an mit einem Anstieg von 5,01%, gefolgt von First Solar mit 3,40% und Cboe Global Markets mit 3,12%. Illumina mit -2,57%, Lyondellbasell Industries mit -2,61% und Amazon mit -2,82% gehören zu den Verlierern. Insgesamt zeigt die heutige Börsenentwicklung eine gemischte Performance der verschiedenen Indizes. Während einige Unternehmen wie Vonovia, Stabilus und Aroundtown positive Entwicklungen verzeichnen, müssen andere wie Zalando, Sartorius und Deutsche Post Verluste hinnehmen. Anleger sollten die aktuellen Entwicklungen genau beobachten und ihre Investitionsstrategien entsprechend anpassen.