HHLA-Beschäftigte demonstrieren gegen den Einstieg der MSC-Gruppe

HAMBURG (dpa-AFX) - Aus Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA sind am Dienstag in Hamburg Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer, vornehmlich Beschäftigte der HHLA, versammelten sich am späten Nachmittag auf dem St. Annenplatz unweit der HHLA-Zentrale und marschierten von dort zunächst in Richtung der Hamburger MSC-Niederlassung. Die Gewerkschaft Verdi sprach von rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Sie trugen Transparente mit Slogans wie "Kein Verkauf von Stadteigentum! Der Hafen ist Hamburg", "Kein Mensch im Hafen wählt SPD" oder "MSC - mafia shipping company". Neben HHLA-Beschäftigten nahmen unter anderem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umschlagsunternehmens Eurogate, der Hochbahn und Bäderland teil.