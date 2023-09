HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will mit einer Kapitalerhöhung den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben. Geplant sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit. Das Geld erhöhe auch die Kapitalausstattung für weitere Übernahmen und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft. Außerdem wolle der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eigene Anteile im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zum Kauf anbieten.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst schlecht an. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Talanx-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs fast fünf Prozent an Wert.