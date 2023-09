WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX drehte nach Verlusten unmittelbar zu Sitzungsbeginn rasch ins Plus und beendete den Handel um 0,50 Prozent höher auf 3177,70 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,35 Prozent auf 1605,99 Zähler. An den Märkten herrscht Zurückhaltung vor am Mittwoch, anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Weiterhin wird von der Fed zunächst keine weitere Zinsanhebung erwartet. Spannend dürften die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, um Hinweise auf die weitere geldpolitische Wegrichtung zu erhalten.