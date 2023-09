NEW YORK, 19. September 2023 /PRNewswire/-- Das Jahr 2023 markiert ein bedeutendes Jahr für das House of Suntory. Das Gründungshaus des japanischen Whiskys freut sich, die im Rahmen der Hundertjahrfeier lang erwartete Ausgabe des Hibiki 21-Year-Old Whiskys und des limitierten Flaschendesigns des Hibiki Japanese Harmony bekanntzugeben, welches die vier Jahreszeiten würdigt und eine Anspielung auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Die beiden limitierten Abfüllungen sind die jüngsten Whisky-Angebote im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des House of Suntory. Sie würdigen ein Jahrhundert seit der Gründung der allerersten Malt Whisky-Destillerie Japans durch den Gründer Shinjiro Torii im Jahr 1923.

The House of Suntory bringt im Rahmen seines hundertjährigen Jubiläums eine limitierte Abfüllung des Hibiki 21-Year-Old Whisky und des Flaschendesigns desHibiki Japanese Harmony auf den Markt

