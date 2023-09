Hunderte demonstrieren gegen den Einstieg der MSC-Gruppe bei der HHLA

HAMBURG (dpa-AFX) - Aus Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA sind am Dienstag in Hamburg Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer, vornehmlich Beschäftigte der HHLA mit ihren mehr als 6500 Beschäftigten, versammelten sich am späten Nachmittag auf dem St. Annenplatz unweit der HHLA-Zentrale. Die Gewerkschaft Verdi sprach von rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die in Genf ansässige Reederei MSC und der rot-grüne Senat der Stadt Hamburg hatten am Mittwoch einen verbindlichen Vorvertrag zur Gründung einer strategischen Partnerschaft zur Zukunft des größten Containerterminal-Betreibers der Stadt unterzeichnet. Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen. Künftig soll dieses in einem Gemeinschaftsunternehmen geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile besitzen sollen.

Die Demonstranten marschierten im weiteren Verlauf zur MSC-Niederlassung in der Hafencity und machten mit Sprechchören wie "Wir sind der Hafen" aus ihrer Sicht deutlich, wer im drittgrößtem Hafen der Nordrange das Sagen hat. Dazu trugen sie Schilder mit der Aufschrift "MSC - mafia shipping company" und zündeten vereinzelt rote oder grüne Rauchtöpfe.

Anschließend bewegte sich der Demonstrationszug zum Rathausmarkt, der jedoch abgesperrt war. Empörte Hafenarbeiter räumten daraufhin die Absperrungen ab, strömten mit Tröten, Trillerpfeifen und Trommeln auf den Platz und zündeten einige Böller. Dazu skandierten sie mit Blick auf den vom SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher eingefädelten Deal mit MSC unter anderem "Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten". Auf Plakaten war zu lesen: "Kein Verkauf von Stadteigentum! Unser Hafen - nicht Euer Casino" oder "Kein Mensch im Hafen wählt SPD".

Neben HHLA-Beschäftigten nahmen unter anderem Festmacher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umschlagsunternehmens Eurogate, der Hochbahn und Bäderland teil. Auch Beschäftigte des Tierparks Hagenbeck, die seit Monaten auch mit Streiks für einen Tarifvertrag kämpfen, solidarisierten sich mit den HHLA-Beschäftigten./klm/DP/stw

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 17,06EUR gehandelt.