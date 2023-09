Vorwerk feiert Richtfest für neues Thermomix Produktionsgebäude in Frankreich

Eine deutsche Tradition auf französischem Boden: Mit einem Richtfest feierte

Vorwerk am heutigen Dienstag unter anderem, dass der Rohbau der neuen

Produktionsstätte im französischen Donnemain-Saint-Mamès nahe Châteaudun

fertiggestellt ist. Im Juli 2022 hatte das Unternehmen den Bau einer weiteren

Thermomix® Produktionsstätte in der Nähe der bereits bestehenden französischen

Produktionsstätte in CIoyes-Ies-trois-Rivieres angekundigt, um der weiter

steigenden Thermomix Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu konnen. 57

Millionen Euro werden in das Bauprojekt investiert und 74 neue Arbeitsplätze

werden so künftig in der Region geschaffen.