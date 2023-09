PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag überwiegend weiter nachgegeben. Nur der ungarische Aktienmarkt setzte die Abwärtsbewegung vom Wochenbeginn nicht fort. Auch im europäischen Umfeld agierten die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit Zurückhaltung. Am Markt wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch eine Zinspause einlegen wird. Von den begleitenden Kommentaren des Fed-Chefs Jerome Powell erhoffen sich die Marktteilnehmer zudem Hinweise auf die zukünftige Marschroute der Währungshüter.

In Budapest stabilisierte sich der Bux mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 57 699,78 Punkte, nachdem er an Vortag seinen jüngsten Rekordlauf beendet hatte. Das Allzeithoch vom Freitag bei knapp über 58 180 Zählern bleibt in Reichweite. OTP -Aktien schlossen als meistgehandelter Wert 0,2 Prozent tiefer. Aufschläge von bis zu 0,8 Prozent verzeichneten hingegen Magyar Telekom und der Ölkonzern Mol .