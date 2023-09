Redner des BlackBerry Summit bekannt gegeben

Führende Köpfe aus der ganzen Welt treffen sich in New York, um die Zukunft des IoT, der IT und der Cybersicherheit voranzubringen

WATERLOO, ON., 19. September 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) hat heute die Liste der Gastredner für den BlackBerry Summit bekannt gegeben, die größte Veranstaltung des Unternehmens in diesem Jahr. Der BlackBerry Summit findet am 17. Oktober in New York im Conrad New York Downtown statt, bringt führende Köpfe aus den Bereichen IoT, IT und Cybersicherheit zusammen und stellt die neuesten Innovationen des Unternehmens vor.