Konsum-Genossenschaft erwirtschaftet Gewinne - Anteile sind wieder was wert. Aber viele Mitglieder wissen davon nichts

Potsdam (ots) - Es lohnt sich, seine Konsum-Unterlagen wieder rauszusuchen, denn

die Konsumgenossenschaft Berlin erwirtschaftet wieder Gewinne. Eine Recherche

des rbb-Verbraucher Magazins SUPER.MARKT ergibt: Mitglieder-Anteile, die über

mehrere Jahre lang zur Bewältigung der Insolvenz genutzt wurden, werden wieder

aufgefüllt. Viele Mitglieder glauben aber, dass ihre Anteile durch die Insolvenz

nach wie vor wertlos sind. Die Konsum Genossenschaft agiert wenig transparent.

Nur auf explizite Nachfrage oder über eine erst seit letztem Jahr existierenden

Intranet bekommen die Genossenschaftler überhaupt Auskunft über ihre Guthaben.



Gegründet wurde die Konsum-Genossenschaft bereits 1899. Im zweiten Weltkrieg

vorübergehend aufgelöst, kannte die Konsum-Geschäfte in der DDR jedes Kind. 4,5

Mio Mitglieder kauften ein und bekamen Wertmarken, die man am Jahresende gegen

Bargeld eintauschen konnte. Nach der Wende änderte die Genossenschaft ihr

Kerngeschäft in "Vermietung von Handelsimmobilien- doch am Ende standen Schulden

von 141 Mio Euro und 2003 die Insolvenz. Die Mitglieder und Anteilseigner

hafteten mit ihren Geschäftsanteilen. Viele verloren so ihr gesamtes Erspartes.

Einlagen von 56 Mio Euro waren auf einmal nichts mehr wert.