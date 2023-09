Probleme mit älteren Kampfpanzern für Ukraine - mehr Zusammenarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium will die technische Zusammenarbeit mit der Ukraine als Reaktion auf Ausfälle der älteren Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 verstärken. Für die Wartung sollten ukrainische Instandsetzer ausgebildet werden, und die Übernahme der Waffensysteme aus der Industrie solle von sofort an zusammen mit Fachleuten der Ukrainer erfolgen, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus dem Verteidigungsministerium erklärt.

Bei der Lieferung gibt es einem "Spiegel"-Bericht zufolge erhebliche Probleme. Nach Informationen des Magazins hat Kiew die Übernahme von zehn Panzern des Typs Leopard 1A5 verweigert, weil sie stark reparaturbedürftig seien. Experten des deutschen Verteidigungsministeriums hätten festgestellt, dass die Panzer bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland so stark verschlissen worden seien, dass sie eine Instandsetzung benötigten.