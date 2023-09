BERLIN, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ hält konsequent an seiner Markenphilosophie "Smart with Style" fest, die darauf ausgerichtet ist, Verbrauchern stilvolle und zugleich intelligente Haushaltsgeräte zu bieten. Kürzlich stellte CHiQ den europäischen Verbrauchern die verbesserten Waschmaschinen der Space Pro-Serie vor, wobei der Fokus auf Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien liegt. Durch die Hervorhebung der Eigenschaft "kompakte Größe, große Kapazität" bieten diese Produkte den Kunden platzsparende Smart-Home-Lösungen.

Die Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von 8kg und 10kg haben eine Tiefe von nur 52cm bzw. 57cm von vorne nach hinten und behalten damit das kompakte Design der Space Pro-Serie bei. Darüber hinaus zeichnen sich diese Maschinen durch eine schlanke Bauweise und eine großzügige 530mm-Trommel aus. Diese Eigenschaften sorgen nicht nur dafür, dass sich das Produkt nahtlos in verschiedene Wohnumgebungen einfügt und den Platzbedarf optimiert, sondern sie ermöglichen es den Benutzern auch, mehr Kleidungsstücke pro Waschgang zu waschen, was Zeit und Energie spart.

Smart Technology: intelligentes Waschen mit mehreren Programmoptionen

Die intelligente One-Touch-Wäsche ist eine charakteristische Funktion der CHiQ-Waschmaschinen. Mit dieser Funktion erkennt die Maschine automatisch das Gewicht der Beladung und passt den Wasserstand und die Temperatur intelligent an, um optimale Waschergebnisse zu erzielen. Außerdem sind die neuesten Space Pro-Modelle mit 15 verschiedenen Waschprogrammen ausgestattet, die den unterschiedlichen Kundenwünschen der Kunden entsprechen. Das Dampfwaschprogramm arbeitet mit Hochtemperaturdampf, der tief in das Gewebe eindringt und Gerüche und Verunreinigungen beseitigt, so dass die Kleidungsstücke gründlich gereinigt und aufgefrischt werden.

Erhöhte Effizienz: verbesserte Produktleistung und Energieeinsparungen

Im Bewusstsein der wachsenden Nachfrage nach Energieeinsparungen und reduzierten Emissionen hat CHiQ die Space Pro-Serie verbessert. Diese aktualisierten Modelle sind jetzt Teil von Amazons Climate Pledge Friendly-Programm. Die Kunden können von einem noch energieeffizienteren Wascherlebnis profitieren und so die Belastung durch die Energiekosten im Haushalt senken. Dieses Streben nach überragender Effizienz motiviert CHiQ dazu, seine technologischen Maßstäbe konsequent weiterzuentwickeln und sich der ständigen Produktinnovation und -verbesserung zu verschreiben.

Strategische Weiterentwicklungen: Stärkung von Wachstum und Anwendungsleistung der Geräte

Im Jahr 2018 investierte CHiQ erheblich in einen 180.000 Quadratmeter großen Industriepark für intelligente Waschmaschinen. Seit seinem Eintritt in den europäischen Markt hat CHiQ seine Produktpalette konsequent erweitert, den Vertrieb über digitale und stationäre Kanäle strategisch verbessert und seine Markeninitiativen intensiviert. Zwischen Januar und August 2023 verzeichnete das Verkaufsvolumen des CHiQ-Geschäfts mit weißer Ware auf dem europäischen Markt ein beeindruckendes Wachstum von über 140% im Vergleich zum Vorjahr, und der Umsatz stieg um mehr als 120% im Vergleich zum Vorjahr.

CHiQ wird seine technologische Kompetenz und Produktqualität im Bereich der Haushaltsgeräte weiterhin verbessern und den Verbrauchern mehr Überraschungen und Mehrwert bieten.

