NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Weltgemeinschaft versichert, trotz des russischen Angriffs auf sein Land ein wichtiger weltweiter Lebensmittellieferant zu bleiben. "Die Ukraine wird ihre Rolle als Garant der globalen Ernährungssicherheit niemals aufgeben", sagte der 45-Jährige am Dienstag bei einem Gipfel zu den im Jahr 2015 beschlossenen Zielen der 193 UN-Mitgliedsstaaten während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Niemand habe von der Ukraine erwartet, dass sie die russische Flotte aus ihren Schwarzmeergewässern verdrängen und so mehr Routen für Getreidelieferungen habe schaffen können, sagte Selenskyj. Lebensmittelexporte aus der Ukraine hätten unter anderem Algerien, Dschibuti, Ägypten, Kenia, Libyen, Libanon, Marokko, Somalia, Tunesien und Bangladesch erreicht. "Wir haben es geschafft, und nichts hindert uns daran, weitaus ehrgeizigere Ziele zu erreichen."