Erstens: W as ist Metasight?

CHENGDU, China, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 7. September 2023, auf der 2023 Weltkonferenz zur Display-Industrie 2023, hielt Tiger Lin, Vorsitzender der Unilumin Group, eine Rede „Digitalisiertes Metasight erleuchtet Hunderte Länder und Tausende von Städten".

Metasight bedeutet die Integration von Licht und Display, die auf LED-Halbleitertechnologie basiert und wegweisende Technologien wie KI, 3D ohne Brille, 5G, 4K/8K und andere integriert. Es trägt Kunst und Design in sich, erfüllt den Bedarf an visuellen Raumerfahrungen für den neuen Handel, die Unterhaltung und andere Bereiche.

Zweitens: Was ist die Anwendung Metasight?

Micro LED ist die neue führende Technologie in der LED-Industrie, die eine Panorama abdeckung realisiert. Die wichtigsten Verpackungsmethoden für Mini LED beinhalten COB und MIP, während die für Micro LED sowohl COG als auch MIP beinhalten. MIP-Technologie wird in Zukunft zweifellos die traditionelle SMD-Technologie ersetzen.

Unilumin führt den Trend durch Markteinführung von COB- und MIP-Produkten an und realisiert die Massenproduktion von UMicro 0.4, die in der Branche an erster Stelle steht.

Micro LED wird auch die Integration und Verbesserung der LCD- und OLED-Technologie sein. Von 2B zu 2C, die Mikro-LED-Technologie bringt einen riesigen Markt mit geringeren Investitionen und großer Leistung und erreicht einen geschätzten Marktwert von Hunderten von Milliarden (RMB).

Drittens: Was ist die Metasight-Integration?

Aufgrund der Vorteile wie doppelte Effizienz, geringere Kosten und realistischere Leistung hat die virtuelle Produktion ein großes Potenzial. Zurzeit gibt es weltweit etwa 140 virtuelle Studios, von denen 110 von ROE, einer Tochtergesellschaft der Unilumin Group, gebaut werden.

Da der digitale virtuelle Mensch immer wichtiger wird, kann Unilumin auch Gesamtlösungen für den digitalen virtuellen Menschen anbieten.

Neben der virtuellen Produktion kann Unilumin auch LED-Bildschirme für die Filmprojektion anbieten. Unilumin ist das einzige Unternehmen in der LED-Branche mit vier DCI-Kinoleinwandzertifizierungen und bricht damit das Monopol ausländischer Projektoren.

Was die Anwendung der Metasight-Integration betrifft, so ist das saudische Riyadh Season Programm zu erwähnen. Unilumin hat eine 35 Meter durchmessende kugelförmige LED-Leinwand für die saudi-arabische Riyadh Season geschaffen und damit den Guinness World Record für 2022 gebrochen.

Darüber hinaus ist das Software-Steuerungssystem ein wesentlicher Bestandteil der Metasight-Lösung. Unilumin hat einen „software-definierten Großbilschirm" enwtickelt, der die IoT-Wahrnehmung realisiert und digitale Szenen von Metasight aufbaut. Benutzer können Metasight-Szenen effizient mit einem Softwaresystem steuern.

Als weltweiter Marktführer in der LED-Industrie möchte Unilumin Metasight Hunderte und Tausende von Städten mit digitalisiertem Metasight beleuchten.

