Neue Benchmark-Daten belegen die Leistungsfähigkeit von Volt und Redpanda bei Entscheidungsfindung in Echtzeit

„Wir arbeiten wirklich gut mit Volt zusammen, um es Unternehmen zu ermöglichen, in Echtzeit Maßnahmen auf der Grundlage von Streaming-Daten zu ergreifen, und zwar im Vergleich zu anderen Lösungen zu wesentlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten", erklärte Chris Larsen, Direktor für strategische Partner und Zusammenschlüsse bei Redpanda.

BEDFORD, Mass., 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Volt Active Data, die einzigartige kompromisslose Datenplattform, die entwickelt wurde, um Anwendungen zu unterstützen, die gleichermaßen Geschwindigkeit, Skalierungsvermögen und Konsistenz erfordern, gab heute die Ergebnisse eines aktuellen Leistungs-Benchmarks bekannt, die zeigen, dass Volt und Redpanda zusammen eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen bieten, die von Entscheidungsfindung und Datenverarbeitung in Echtzeit profitieren möchten.

Der Benchmark - der erste in einer Reihe von Benchmarks, die Volt mit Redpanda durchführen möchte - simulierte die Umwandlung von Netzwerkschalteraufzeichnungen in abrechenbare Posten mithilfe eines 6-Node-Redpanda + Volt-Clusters. Dabei wurde demonstriert, dass Volt in der Lage war, mehr als 100.000 komplexe Entscheidungen pro Sekunde für weniger als 13 US-Dollar pro Stunde zu verarbeiten.

Bei der Entscheidungsfindung nach Echtzeitdaten in großem Maßstab sind viel zu viele Unternehmen gezwungen, ihren Stacks mehrere Layer hinzuzufügen, was zu kostspieligen Mischlösungen führt, die letztendlich zusammenbrechen oder keine optimale Funktionalität bieten, wenn es um die Verwaltung von Streaming-Daten bei gleichzeitiger Reduzierung der Latenz geht.

Redpanda verwendet eine von Grund auf entwickelte native Apache Kafka-API und eliminiert somit Komplexität, maximiert die Leistung und reduziert die Kosten. Seine schlanke Architektur holt das Beste aus den Ressourcen heraus, um 10-mal niedrigere Latenzen und bis zu 6-mal niedrigere Kosten zu erreichen – ohne dabei Zuverlässigkeit einzubüßen. Die Plattform von Volt Active Data ist für Reaktionszeiten von unter 10 Millisekunden auf Ereignisdaten optimiert, ohne Kompromisse in Bezug auf Belastbarkeit oder Genauigkeit einzugehen. Zusammen bieten die Plattformen Unternehmen eine risikofreie Möglichkeit, über die nötige Leistung zu verfügen, um ihre Streaming-Daten in großem Maßstab zu bearbeiten, wobei sowohl die Footprint-Größe als auch die Latenz reduziert werden.

„Dies ist eine große Chance für uns, aber natürlich ist es eine noch größere Chance für das gesamte Streaming-Daten-Ökosystem", verkündete David Flower, CEO bei Volt. „Die Leistungsfähigkeit von Volt und Redpanda bezieht sich nicht nur auf den technischen, sondern auch auf den finanziellen Aspekt: Sie erhalten reale Geschäftsergebnisse, indem Sie reale Entscheidungen und Aktionen in Echtzeit umsetzen, während Sie gleichzeitig Ihren Architektur-Footprint und TCO reduzieren."

Informationen zu Volt Active Data

Die Volt Active Data Platform ermöglicht es Unternehmen, den vollen Wert ihrer Daten und Anwendungen zu erschließen, indem sie eine Skalierung ermöglicht, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Konsistenz einzugehen. Basierend auf einem vereinfachten Stack und einer Ingest-to-Action-Schicht, die Entscheidungen in weniger als 10 Millisekunden treffen kann, gibt Volt Unternehmen die Möglichkeit, den ROI ihrer 5G-, IoT-, KI/ML- und anderer Investitionen zu maximieren, die "Five 9's"-Verfügbarkeit zu gewährleisten, Betrug und Eindringen zu verhindern, hyper-personalisiertes Kundenengagement zu liefern und Betriebskosten zu sparen.

