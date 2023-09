Anthony Sage, ein Veteran der Leveraged Finance-Branche, schließt sich Termgrid an

Termgrid hat seinen Hauptsitz in London und New York. Weitere Informationen finden Sie unter app.termgrid.com.

Sie wurde von Branchenexperten entwickelt, um Ineffizienzen im Finanzierungsprozess zu beseitigen und den End-to-End-Arbeitsablauf für alle Beteiligten zu straffen, um die Effizienz und den Einblick in jeder Phase einer Transaktion zu verbessern. Derzeit nutzen über 650 Institutionen und 10.000 Finanzexperten aus den Bereichen Kreditnehmer, Kreditgeber und Transaktionsberatung Termgrid, um ihre Finanzierungen durchzuführen und zu verwalten oder an Transaktionen teilzunehmen.

Anthony Sage sagte : „Die Plattform ist eine echte Umwälzung für die Branche und etwas, worauf alle Finanzierungsteilnehmer gewartet haben, wie die rasche und frühzeitige Annahme durch die PE-Schwergewichte des Marktes beweist. Termgrid ist eine bahnbrechende Technologielösung, die in jeder Phase des Finanzierungsprozesses die Effizienz für alle Beteiligten steigert."

„Es ist eine aufregende Zeit für uns hier bei Termgrid", sagte Dipish Rai, Gründer und CEO von Termgrid . „Wir haben einen Wendepunkt in Bezug auf das Wachstum erreicht und unsere Softwareplattform wird nun von mehr als 10.000 Fachleuten für die Durchführung und Verwaltung ihrer Finanzierungen genutzt. Die umfangreiche Erfahrung von Anthony und seine Führungsrolle in der Leveraged Finance-Branche werden Termgrid dabei helfen, unsere Position als Marktführer im Bereich der privaten Kapitalmarkttechnologie zu stärken."

Die Termgrid-Plattform wird von mehr als 650 Institutionen aus den Bereichen Private Equity, Private Credit, Banken und Berater genutzt. In dieser Funktion wird Anthony daran mitarbeiten, die Beziehungen von Termgrid zu den privaten Kredit- und Bankengemeinschaften zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, die Plattform für ihre spezifischen Bedürfnisse weiter zu nutzen

Anthony bringt über 30 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen Leveraged Finance, Sponsor Finance und Coverage zu Termgrid. In der Branche war er 11 Jahre lang bei BNP Paribas als Leiter von Sponsor Finance EMEA, stellvertretender Vorsitzender bei RBC Capital Markets (RBC-Kapitalmärkte) und über 15 Jahre bei RBS tätig.

LONDON und NEW YORK, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Termgrid, die Softwareplattform für private Kapitalmärkte, gab heute bekannt, dass Anthony Sage als Globaler Leiter von Privatem Kredit und Bankabdeckung beigetreten ist.

Führt die Expansion des Unternehmens in Banken und Kreditfonds

Anthony Sage, ein Veteran der Leveraged Finance-Branche, schließt sich Termgrid an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer