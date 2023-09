Hut 8 gibt ein Update zum Zusammenschluss mit USBTC bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: Hut), ("Hut 8"

oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Vorreiter im

Mining digitaler Vermögenswerte und Anbieter von

Hochleistungs-Recheninfrastruktur in Nordamerika, macht weitere Fortschritte bei

dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, in dessen Rahmen sich Hut 8 und U.S.

Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") in einer Fusion auf

Aktienbasis zusammenschließen werden (die "Transaktion"). Das

zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen "Hut 8 Corp." ("New Hut") tragen

und in den USA ansässig sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als

großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf

wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und

branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.



New Hut hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eine weitere

Ergänzung zu seinem Anmeldeformular, dem S-4 Registration Statement,

eingereicht.