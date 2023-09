Der Laser-TV von Hisense erweitert mit dem weltweit ersten faltbaren Laser-TV L5K weiterhin die Grenzen der Szenarien für Smart Home Living

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, der globale Konzern für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute zusammen mit globalen

Unternehmen wie Leica Camera, Texas Instruments, Nichia und anderen am vierten

Global Laser Display Industry Forum in Qingdao, China, teilgenommen.



Mit einer Rede mit dem Titel "Szenarien blühen auf, Laserdisplay eröffnet die

beste Ära" präsentierte Dennys Li, Präsident von Hisense Visual Technology, die

szenariogesteuerte Strategie von Hisense für das Laser-TV. In seiner Keynote

stellte Dennys Hisenses Weg vor, eine globale Innovation für Laser-TV

voranzutreiben, beginnend mit dem weltweit ersten 100-Zoll-Laser-TV im Jahr

2014, der für das globale Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung

war. Im Jahr 2023 brachte Hisense den weltweit ersten 8K-Laserfernseher auf den

Markt und leitete damit die Branche in die 8K-Ära ein. Das Unternehmen setzt

seine Innovationen mit Durchbrüchen bei verbraucherorientierten Produkten fort,

die auf seinen führenden Patenten, internationalen Standards und seiner Qualität

basieren.