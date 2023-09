Umgeben von üppigen Landschaften und der Essenz der balinesischen Gastfreundschaft, bietet das Westin Resort & Spa Ubud Bali ein außergewöhnliches Erlebnis, das über einen bloßen Aufenthalt hinausgeht. Die strategische Lage des Resorts bietet seinen Gästen einen bequemen Zugang zu einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Ubud und ermöglicht es ihnen, voll in die lebendige lokale Kultur und die faszinierenden Naturwunder der Gegend einzutauchen.

Die Kultur von Ubud

Erkunden Sie die reiche Kultur von Ubud: Beginnen Sie mit dem belebten traditionellen Kunstmarkt von Ubud's und entdecken Sie exquisite Textilien, Holzarbeiten und Gemälde. Schlendern Sie durch den bezaubernden Affenwald von Ubud, besuchen Sie den beschaulichen Saraswati-Tempel und genießen Sie fesselnde balinesische Aufführungen. Tauchen Sie in die kulturelle Essenz von Ubud ein.

Die Pracht der Natur

Für Naturliebhaber bieten die atemberaubenden Reisterrassen von Tegalalang einen Einblick in die balinesische Kultur und Gemeinschaft, während der Tegenungan Wasserfall erfrischende Kaskaden und einen aufregenden Sprung aus 10 Metern Höhe ins kühle Nass bietet.

Kulinarische Köstlichkeiten

In Ubud finden Sie eine große Auswahl an lokalen kulinarischen Köstlichkeiten. Vom Ibu Mangku Kedewatans Hähnchenreis, einem Bali-Klassiker, bis hin zu Bebek Tepi Sawah, bei dem Sie gewürzte Ente nach Bali-Art mit Blick auf malerische Reisterrassen genießen können. Verpassen Sie nicht das berühmte Babi Guling (gebratenes Spanferkel), z. B. bei Ibu Oka, um eine wirklich unvergessliche kulinarische Reise in Ubud zu erleben. Entdecken Sie die zahlreichen anderen Möglichkeiten, die ein köstliches kulinarisches Erlebnis garantieren.

Tauchen Sie in die balinesische Kultur ein

Zusätzlich, zu den Kultur- und Naturwundern des Reiseziels Ubud, können sich Gäste ein authentisches balinesisches Erlebnis gönnen. Unser durchdachtes Heavenly-Bett setzt ein Zeichen der Ruhe und Entspannung. Beginnen Sie Ihre Tage mit einem reichhaltigen Frühstück und tauchen Sie ein in balinesische Traditionen durch Aktivitäten, wie die balinesische Einkleidung, Gebetsrituale, Handlesen, die balinesische Kunstform Metenung oder ein Reinigungsritual. Kommen Sie ins Gleichgewicht mit der Tri-Mandala-Meditation mit Schwerpunkt auf der Verwendung von Klangschalen. Ihre Reise gipfelt in einem „Heavenly Sacred Treatment" im Heavenly Spa by Westin Ubud für ultimative Entspannung und Erneuerung.

