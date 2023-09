Yellow River Tour für internationale Medien in der chinesischen Stadt Zhengzhou fördert den interkulturellen Austausch

ZHENGZHOU, China, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Um die tiefgreifende Kultur des Gelben Flusses zu feiern, den internationalen Kulturaustausch zu fördern und den Einfluss der chinesischen Kultur zu erweitern, wurde am 14. September in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou der 2023 China (Zhengzhou) Yellow River Cultural Month eröffnet. Die Eröffnung umfasste den Launch der Yellow River Tour „Henan, Wiege Chinas" für internationale und lokale Medien im Zhengzhou Museum der Shang-Hauptstadt.

Medien aus den USA, Italien, Neuseeland, Russland, Argentinien, Ungarn, Spanien, Aserbaidschan und weiteren Ländern begaben sich gemeinsam mit führenden chinesischen Medien auf eine Entdeckungsreise, um Zhengzhou, Henan und China aus der geschichtlichen Perspektive zu betrachten. Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie besichtigte die Mediengruppe die Ausstellung „The Might Capital of Bo: A Paragon of Royal Capitals and Roaring Currents - Exhibition of Stone Inscriptions and Rubbings in the Lu Xun Museum's Collection" (Die mächtige Hauptstadt Bo: Ein Vorbild für königliche Hauptstädte und tosende Strömungen – Ausstellung von Steininschriften und Ritzungen aus der Sammlung des Lu-Xun-Museums).