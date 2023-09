KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Selenskyjs USA-Reise:

"In den USA sind 55 Prozent der Wählerinnen und Wähler gegen zusätzliche Hilfen für die Ukraine. (.) Ist dies eine Zeitenwende in der Zeitenwende? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jedenfalls findet sich inzwischen in zwei dramatischen Kämpfen gleichzeitig wieder: einem militärischen, gegen den russischen Imperialismus, und einem politischen, gegen den amerikanischen Isolationismus."/DP/jha