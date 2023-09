HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Flüchtlingspolitik:

"Das Thema Migration stellt sich als äußerst heikel dar. Schnell geht es um Solidarität oder komplette Ablehnung. Um rechts oder links. Um die humanitären Ansprüche, die - ohne Frage - erfüllt gehören. Aber eben bei allem Mitgefühl und bei aller Menschlichkeit auch um die knallharte Frage, wie vielen können wir guten Gewissens hierzulande Zuflucht bieten. Was ist machbar? Was nicht? Was ist zu viel? Was überfordert die Bevölkerung in Deutschland, in unseren Regionen? Alle Probleme müssen schonungslos benannt werden. Für die obigen und viele, viele weitere Fragen müssen Antworten her. Schnell. Weil die Migration das Potenzial besitzt, Frust in der Gesellschaft keimen zu lassen - und noch viel mehr: sie zu spalten. Ein Weg den ganz sicher keiner gehen mag, weil er besorgniserregend und gefährlich wäre. Es braucht eine "neue Entschlossenheit" in der Flüchtlingspolitik, wie es der frühere Bundespräsident Joachim Gauck nannte."/DP/jha