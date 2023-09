Paramount Streaming Service Global Footprint expandiert nach dem Erfolg in Korea im Jahr 2022 in einen zweiten asiatischen Markt.

TOKIO, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA) gab heute den bevorstehenden Start seines Premium-Streaming-Dienstes Paramount+ in Japan bekannt, in Zusammenarbeit mit J:COM, einem der führenden japanischen Kabelfernseh- und Breitband-Internet-Anbieter, sowie mit WOWOW Inc, dem führenden Premium-Pay-TV-Anbieter auf dem Markt. Japan ist nach dem Debüt im vergangenen Jahr in Korea der zweite asiatische Markt, in dem der Service einführen wird.

Ab dem 1. Dezember wird Paramount+ ohne zusätzliche Kosten für ihre Abonnenten seine beliebten Filme und Serien über die On-Demand-Dienste sowohl von J:COM als auch WOWOW nach Japan bringen.

Fans können sich auf Paramount+ Originale wie TULSA KING, MAYOR OF KINGSTOWN und STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS freuen. Diese Serien werden bei der Einführung und zum ersten Mal in Japan veröffentlicht.

Das Programm von Paramount+ wird auch die große Bibliothek von Paramount-Serien umfassen: Hollywood Hits wie Mission: Impossible, Bumblebee und G.I. Joe von Paramount Pictures, beliebte CBS TV-Shows wie CSI: Den Tätern auf der Spur und NCIS, animierte Favoriten wie Nickelodeons SpongeBob Schwammkopf und Comedy Central's South Park, beliebte SHOWTIME Titel, wie DEXTER und RAY DONOVAN, sowie MTV Serien für junge Erwachsene und kultige Musikshows, einschließlich der MTV Video Music Awards Japan.

„Mit der Einführung von Paramount+ in Japan liefern wir jetzt weltweiten viele Stunden beliebter Filme und Serien an Fans in allen wichtigen Streaming-Märkten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein entscheidender Schritt für die Zukunft unseres Streaming-Geschäftes", sagte Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+ International. „Ich freue mich, unsere Zusammenarbeit mit J:COM und WOWOW zu stärken, um ihren Zuschauern unglaubliche Inhalte, beliebte Stars und Figuren aus unseren legendären Studios und Marken zu bieten".