DAX gibt 15.700 Punkte auf, Kursrutsch bis 15.550 Punkte?

Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Mittwochmorgen im Bereich von 15.670 Punkten leicht höher, aber weiterhin unter der Unterstützung bei 15.700 Punkten, die nun zum Widerstand gedreht ist. Im Fokus steht am heutigen Mittwoch der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie die folgende Pressekonferenz. In der Folge könnte es dann sehr volatil an den Aktienmärkten werden, was sich auch auf den DAX im nachbörslichen Handel sowie dann zur regulären Börseneröffnung am morgigen Donnerstag auswirken könnte.

Neben dem weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed blicken die Investoren auch auf die fiskalische Seite. Der Kongress hat weniger als zwei Wochen Zeit, um sich vor Ablauf der Frist am 1. Oktober über einen Haushalt für die US-Bundesregierung zu einigen.