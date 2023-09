Die Auswertbarkeit über Jahre aufgebauter Kursmuster beim Soja-Future funktioniert sehr gut und brachte hervorragende Ergebnisse. Nach einer spektakulären Kursrallye zwischen Mai 2020 und 2022 kristallisiert sich einmal mehr eine potenzielle SKS-Formation heraus und könnte perspektivisch in den nächsten Monaten kursbestimmend sein. Aber auch die Entwicklung des Charts seit Juni dieses Jahres in Form eines symmetrischen Keils in einem intakten Abwärtstrend lässt aus chartechnischer Sicht keine positiven Signale zu. Diese Formation ist trendbestätigend, der Future notiert bereits auf der unteren Begrenzung und könnte schon bald darunter einbrechen.

Letzte Chance 21‘ Novembertiefs