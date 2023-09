Der IDC InfoBrief, der auf einer Umfrage unter 511 Unternehmen der diskreten Fertigung in Nordamerika und Europa basiert, gibt einen tieferen Einblick in die Art und Weise, wie Unternehmen mit der Produktkomplexität umgehen, wie dadurch Prioritäten beeinflusst werden und was die erfolgreichsten Unternehmen tun, um ihren Vorsprung auszubauen.

Der vollständige IDC InfoBrief*, "Orchestrierung des Produktkonfigurationsmanagements: Die Geheimwaffe führender Hersteller" steht hier zum Download zur Verfügung.

Zu den weiteren Ergebnissen zählen:

Die drei wichtigsten geschäftlichen Anliegen der Hersteller sind die Verbesserung der Produktinstallation, das Management des Produktportfolios und die Sicherstellung der Genauigkeit von Produktangeboten.

33 % geben an, dass die Verbindung von Produktdesign und -entwicklung mit Vertrieb und Service eines der wichtigsten Ziele für das kommende Jahr ist.

85 % der leistungsstärksten Unternehmen nutzen Lösungen für das Produktkonfigurationsmanagement, um wichtige Geschäftsziele zu erreichen.

John Snow, Forschungsdirektor, Produktinnovationsstrategien, IDC, sagte: „Die Produktkomplexität stellt das gesamte Unternehmen vor Herausforderungen und ist ein treibender Faktor für die größten geschäftlichen Sorgen produzierender Unternehmen. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass Hersteller derzeit im Durchschnitt drei verschiedene Konfigurationstools verwenden und dass Unternehmen funktionsübergreifende Strategien für das Produktkonfigurationsmanagement entwickeln, mit denen mehrere Geschäftsziele erreicht werden können. Dies wiederum treibt den Bedarf an Anwendungen voran, die Konfigurationsmanagementprozesse vereinfachen und die Zusammenarbeit verbessern können."

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „Die Produktkomplexität nimmt weiter zu, und Unternehmen, die die Vorteile der digitalen Transformation nutzen wollen, müssen ihre Produktkonfigurationsstrategie überdenken. In einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft, in der Anpassungsfähigkeit der Schlüssel ist, stattet diese Studie Unternehmen mit dem Wissen aus, ihre Produktkonfigurationsansätze zu nutzen und durch die Verbindung ihrer bereits implementierten Produktkonfigurationen eine Single Source of Truth als Katalysator für Wachstum und Innovation zu schaffen."

Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM) -Lösungen und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration von komplexen Produkten. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation (VT) -Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation ermöglicht es Configit, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke, benutzerfreundliche Konfigurationslösungen anzubieten. Website: configit.com

