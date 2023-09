Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert schraubt Margenziel nach oben

JANDELSBRUNN (dpa-AFX) - Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat seine Margenprognose für dieses Jahr erhöht. Weil die Preise beim Materialeinkauf deutlich langsamer als erwartet gestiegen seien, werde das Unternehmen im laufenden Jahr profitabler als zuletzt erwartet, teilte Knaus Tabbert am Mittwoch in Jandelsbrunn mit.

Gemessen am Umsatz will Knaus Tabbert im laufenden Jahr 8,5 Prozent bis 9,0 (Vorjahr: 6,7) Prozent vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (Ebitda) verdienen. Bisher hatte das Unternehmen eine Marge von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt.