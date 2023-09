BERENBERG stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Insgesamt schaue er nach dem Gespräch mit noch mehr Zuversicht auf den Technologiekonzern, für den er das Kaufvotum erst vor einem Monat ausgegeben habe, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Siemens-Manager habe sich optimistisch, unter anderem zum erwarteten Wachstum, geäußert. Die Aufträge dürften hingegen noch mindestens zwei bis drei Quartale außerordentlich stark schwanken, wobei dies vor allem auf China zurückzuführen sei./tav/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 135,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philip Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m