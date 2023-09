Deep Bio gibt die Marktzulassung von Swissmedic für DeepDx Prostate bekannt und ebnet damit den Weg für die europäische Expansion

SEOUL, Südkorea, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Deep Bio, ein führendes Unternehmen im Bereich der durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Krebsdiagnostik, gab heute bekannt, dass es von Swissmedic die Marktzulassung für DeepDx Prostate, seine KI-gestützte Prostatakrebsdiagnose-Software, erhalten hat.

Swissmedic ist die Schweizer Aufsichtsbehörde, die für die Zulassung und Überwachung von Heilmitteln zuständig ist. Mit dieser wichtigen Zulassung ist Deep Bio nun berechtigt, DeepDx Prostate in der Schweiz auf den Markt zu bringen, was einen bedeutenden Meilenstein in den Plänen des Unternehmens darstellt, seine Präsenz in Europa auszubauen.