Die US-Notenbank Fed wird heute die Zinsen unverändert lassen - aber dennoch über die sogenannten "Dot Plots" ein wichtiges Signal an die Märkte geben! Diese Dot Plots sind die Erwartung der Fed-Mitglieder, wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln werden - entscheidend ist erstens nun, ob aus diesen Dot Plots hervorgeht, dass die Notenbanker von einer weiteren Zinsanhebung noch in diesem Jahr ausgehen. Und zweitens ist entscheidend, ob Powell und Co für das Jahr 2024 Zinssenkungen erwarten (und wenn ja: wieviele?). Mit dem Anstieg beim Ölpreis in den letzten Tagen und Wochen wird es sich Powell aber wohl nicht leisten können, vorab Zinssenkungen in Aussicht zu stellen. Er wird sich daher vermutlich alle Optionen offen halten und auf die "Datenabhängigkeit" der US-Notenbank verweisen..

1. Fed: Zinspause steht fest, dennoch droht eine böse Überraschung

2. Von der Leyen verteidigt die Anti-Dumping-Untersuchung gegen China

