BUND-Studie Deutsche Chemieindustrie größter fossiler Rohstoffverbraucher und Treiber der Plastikkrise / Chemieindustrie muss Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren

Berlin (ots) -



- Chemieindustrie ist größter Industrieverbraucher von Öl und Gas in Deutschland

- Ein Fünftel des Verbrauchs fossiler Energie entfällt allein auf die Produktion

von Plastikverpackungen

- BUND fordert rechtlichen Rahmen und Ziele für Ressourcenschutz



Eine aktuelle Studie unter dem Titel "Blackbox Chemieindustrie" im Auftrag des

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt, dass die

Chemieindustrie der größte Verbraucher fossiler Rohstoffe in Deutschland ist.

Die deutschen Chemieriesen verbrauchen bundesweit am meisten Öl und Gas und sind

damit der Haupttreiber der Ressourcenkrise. 383 Milliarden Kilowattstunden

Energie und Rohstoffe wie Öl und Gas haben Chemiefirmen 2020 verbraucht. Ganze

20 Prozent ihres Energie- und Rohstoffbedarfs verwendet der Chemiesektor dabei

alleine für die Produktion von Plastikverpackungen - also Müll. Den größten

Brennstoffverbrauch hat die Firma BASF in Ludwigshafen. Der BUND appelliert an

die Ampelparteien, auf hohe Ressourceneffizienz in der Chemieindustrie

hinzuwirken. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, den

Ressourcenverbrauch zu senken und die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend

anzupassen. Dazu braucht es ein Ressourcenschutzgesetz mit ambitionierten

Zielen.