Trexel stellt auf der Fakuma 2023 neue Technologien vor

Wilmington, Mass. (ots/PRNewswire) - Sehen Sie, wie die Blasformtechnologie von

Trexel neue technische Möglichkeiten erschließt



Trexel, ein führender Innovator bei der Bereitstellung von Leichtbaulösungen für

Kunststoffspritzgießer, freut sich, seine Teilnahme an der Fachmesse Fakuma in

Friedrichshafen, Deutschland, bekannt zu geben. Während dieser Messe, die vom

17. bis 21. Oktober 2023 stattfindet, wird Trexel seine MuCell®-Thermoplastische

Schäumelösung vorstellen.



Die Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, sich aus erster Hand von den

hochmodernen Funktionen und Möglichkeiten der neuesten Trexel-Technologie zu

überzeugen. Aufwändige Maschinenumrüstungen gehören mit der Blasformtechnik

seitens Trexel der Vergangenheit an. Es beruht auf der Verbesserung der

Zellmorphologie und der Reduzierung von Schäumungsmitteln und Füllstoffen, was

die Verwendung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind (PCR)

ermöglicht.