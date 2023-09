Dagegen ging die Erholung der Commerzbank -Aktie weiter mit plus 1,2 Prozent. Finanzchefin Bettina Orlopp sagte während einer Finanzkonferenz, dass es im laufenden Jahr wegen der kräftig gestiegenen Zinsen einen noch etwas größeren Zinsüberschuss als bislang in Aussicht gestellt geben dürfte.

"Der Grund für die aktuelle Zurückhaltung am Aktienmarkt darf nicht allein der Unsicherheit in Sachen Geldpolitik in die Schuhe geschoben werden", sagte Molnar. "Vielmehr gibt es - egal, ob Zinspause oder nicht - aktuell keinen wirklichen Grund, an der Börse auf große Einkaufstour zu gehen. Die konjunkturellen Indikatoren sprechen eine eindeutige Sprache, insbesondere in Europa und Deutschland stehen die Zeichen auf Rezession."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Leitzinsentscheidung in den USA bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch aber wieder leicht zu. Trotzdem dürfte er sich, wie in den Wochen zuvor, weiterhin nur in einer recht engen Spanne bewegen.

