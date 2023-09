Wien (ots) - Ein High-Speed-Rail-Link über den Kontinent könnte die Verlagerung

des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene forcieren und für große

CO2-Einsparungen sorgen



In einer vielbeachteten Studie aus dem Jahr 2018 schlug das Wiener Institut für

Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) den Bau einer "Europäischen

Seidenstraße" (https://wiiw.ac.at/a-european-silk-road-p-4608.html) vor.

Kernstück des Vorschlags ist ein Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz, das die

Industriezentren Westeuropas mit dem weniger entwickelten Osten des Kontinents

verbinden soll. Ergänzend zur damaligen Machbarkeitsstudie legte das wiiw Anfang

2022 auch eine Analyse zum CO2-Einsparungspotenzial beim Personenverkehr

(https://wiiw.ac.at/p-5837.html) für die damals noch erwogene Hauptroute von

Lyon nach Moskau vor.





In einer vielbeachteten Studie aus dem Jahr 2018 schlug das Wiener Institut für

Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) den Bau einer "Europäischen

Seidenstraße" (https://wiiw.ac.at/a-european-silk-road-p-4608.html) vor.

Kernstück des Vorschlags ist ein Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz, das die

Industriezentren Westeuropas mit dem weniger entwickelten Osten des Kontinents

verbinden soll. Ergänzend zur damaligen Machbarkeitsstudie legte das wiiw Anfang

2022 auch eine Analyse zum CO2-Einsparungspotenzial beim Personenverkehr

(https://wiiw.ac.at/p-5837.html) für die damals noch erwogene Hauptroute von

Lyon nach Moskau vor.





Nun wurde auch eine Abschätzung des CO2-Einsparungspotenzials für denGüterverkehr erarbeitet. Angesichts der neuen geopolitischen Situation durch denUkraine-Krieg wird dabei als neue Hauptroute allerdings jene von Lyon nachWarschau analysiert, da der ursprüngliche Vorschlag einer Strecke weiter überMinsk bis nach Moskau obsolet ist.Beträchtliches EinsparungspotenzialDie neue wiiw-Studie kommt zum Schluss, dass eineHochgeschwindigkeits-Bahnverbindung vom französischen Lyon bis zur polnischenHauptstadt über eine Lebensdauer von 60 Jahren beim Güterverkehr bei vollerAuslastung der Züge die Netto-CO2-Emissionen um rund 176 Millionen Tonnen senkenkönnte. Das entspricht einer Einsparung von etwa 24% der Gesamtemissionen desEU-Transportsektors in einem Jahr (ohne Luftverkehr), basierend auf den Zahlenvon 2018. Miteingerechnet sind hier bereits die Emissionen, die bei Bau, Betriebund Wartung anfallen würden. Nach 13 Jahren Betrieb wären die bei der Errichtungentstehenden Emissionen kompensiert. Ab diesem Zeitpunkt würde das Projekt alsodabei helfen, den CO2-Ausstoß tatsächlich zu verringern."Wenn man bedenkt, dass wir hier nur von einer einzigen Strecke mit begrenzterKapazität sprechen, wäre das CO2-Einsparungspotenzial doch beträchtlich" , sagtMario Holzner, Co-Autor der Studie und Direktor des wiiw. Zum Vergleich: 176Millionen Tonnen an eingespartem CO2 entsprechen etwa den Emissionen einerGroßstadt mit über einer Million Einwohnern über 20 Jahre oder dem CO2-Ausstoßder Niederlande im Jahr 2021. Berücksichtigt man noch die eingespartenTreibhausgase durch den Personenverkehr auf dieser Strecke, dürfte sich dasCO2-Einsparungspotenzial etwa verdoppeln.Gemeinsam mit den Co-Autor:innen Aleksandr Arsenev und Erica Angers geht Holznerdavon aus, dass der Bau einer solchen Hochgeschwindigkeitstrecke die Verlagerungdes Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene massiv vorantreiben würde ."Bei guter Planung und grenzüberschreitender Koordination mit derLogistik-Branche könnte eine Schnellzugverbindung über den Kontinent ein enormerImpuls für einen klimafreundlicheren Gütertransport in Europa sein" ,konstatiert Co-Studienautor Aleksandr Arsenev.Die Baukosten werden in Preisen von 2021 mit 164 Milliarden Euro oder etwa 1%der EU-Wirtschaftsleistung veranschlagt. "Aufgeteilt auf eine Bauzeit vonmindestens zehn Jahren und unter Berücksichtigung der positiven konjunkturellenEffekte relativiert sich diese auf den ersten Blick doch beträchtliche Summe" ,erklärt Co-Studienautorin Erica Angers.China vor den TorenZudem könnte das ambitionierte Projekt nach Ansicht der Studien:autorinnen aucheinen wertvollen Beitrag zur Ausgestaltung einer grünen EU-Industriepolitik zurErreichung der EU-Klimaziele leisten. Ein High-Speed-Rail-Link über denKontinent dürfte aber auch als wichtige Erweiterung geplanter oder bereits inUmsetzung befindlicher Bahnstrecken in Europa fungieren. Dazu zählen jene imRahmen der Drei-Meeres-Initiative von 13 mittel- und ostmitteleuropäischenEU-Mitgliedern angedachten Projekte, die im Bau befindliche Rail-Baltica-Streckesowie die kürzlich beim G20-Gipfel in Indien von den USA und der EU vorgestellteneue Seidenstraße zur Anbindung Indiens und des Nahen Ostens an Europa.Mario Holzner warnt aber davor, letztere nur als Kampfansage an Chinas "Belt andRoad"-Initiative zu sehen, bei der sich das Reich der Mitte vor allem in Ost-und Südosteuropa sehr stark engagiert hat: "Letztlich sollten sich beide Ideenergänzen und alternative Möglichkeiten zur Finanzierung dringend benötigterTransportinfrastruktur bieten sowie die gegenseitige Vernetzung zumbeiderseitigen wirtschaftlichen Vorteil fördern."Die gesamte Studie steht hier zum Download zur Verfügung(https://wiiw.ac.at/p-6635.html) .