Istanbul (ots/PRNewswire) - Die Rönesans-Gruppe hat ihren Status als führendesBauunternehmen beibehalten und wurde kürzlich in der ENR-Liste der "World's Top250 International Contractors" (Die 250 besten internationalen Bauunternehmender Welt) für das Jahr 2023 als 38. größtes internationales Bauunternehmerweltweit und neuntgrößtes Unternehmen in Europa eingestuft. ENR gilt als dasetablierteste internationale Bewertungsinstrument für die Baubranche und hatRönesans seit 2015 jährlich unter die Top 10 der Bauunternehmer in Europaeingestuft. Auch in diesem Jahr hat sich der Ruf des Unternehmens als weltweitführendes türkisches Bauunternehmen gefestigt.Die ENR-Liste der "World's Top 250 International Contractors" für das Jahr 2023wird auf der Grundlage des Umsatzes berechnet, den Bauunternehmen außerhalb desLandes erzielen, in dem sie ihren Hauptsitz haben. Im Jahr 2022 erreichteRönesans zusammen mit seinen Joint Ventures einen konsolidierten Umsatz von 4,3Milliarden US-Dollar, wobei mehr als 70 % der Einnahmen aus internationalenProjekten stammten. Das Unternehmen ist in Schlüsselsektoren wie Bauwesen,Immobilien, Gesundheit und Energie in über 30 Ländern in Europa, Zentralasien,dem Nahen Osten und Afrika tätig und erzielte im Ausland einen Gesamtumsatz von3,1 Milliarden US-Dollar, wobei 2 Milliarden US-Dollar aus Europa stammten.Die Vorstandsvorsitzende von Rönesans, Ipek Ilicak Kayaalp, erklärt: "Wir sindsehr stolz darauf, zum 8. Mal in Folge unter den 10 größten internationalenBauunternehmen Europas gelistet zu sein. Wir werden unseren Fokus aufinternationales Wachstum mit der Unterstützung unserer geschätzteninternationalen Partner in den kommenden Jahren beibehalten, indem wir uns anweiteren ehrgeizigen Projekten weltweit beteiligen. Wir werden auch zukünftigmit internationalen Finanzinstitutionen und Exportfinanzierungsagenturenzusammenarbeiten, um gemeinsam zahlreiche beeindruckende Projekte zurealisieren, darunter die Bereitstellung von sauberem Wasser und sicherenInfrastrukturlösungen in Entwicklungsländern, wie wir es kürzlich in Sri Lankagetan haben."Ballast Nedam, ein Tochterunternehmen der Rönesans Holding, führte das Projektzur sauberen Wasserversorgung in Sri Lanka mit Unterstützung und Finanzierungdurch die niederländische Regierung und der niederländischen ExportkreditagenturAtradius durch. Dieses bedeutende Projekt zielt darauf ab, 17.000 Haushalten insieben Dörfern in der Region Hemmathagama Zugang zu sauberem Wasser zu