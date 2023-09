Hauck Aufhäuser traut Delivery Hero Kurs-Verdoppelung zu

Ein Aktien-Investment in den Lieferplattform-Betreiber war in den vergangenen Monaten eine eher nervenaufreibende Angelegenheit. Seit Jahresbeginn hat der Wert eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Das Ergebnis all der Schwankungen ist ernüchternd: Der Kurs hat seit Jahresbeginn fast 30 Prozent eingebüßt.

Hauck & Aufhäuser-Analyst Christian Salis zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie jedoch zuversichtlich, dass Delivery Hero künftig die Früchte seiner guten Positionierung ernten wird. Das Unternehmen biete die umfassendste Online-Plattform für Essenslieferungen und profitiere mit über hundert Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern von seiner starken Marktstellung - wobei das MDax-Mitglied in 56 Ländern sogar Marktführer sei. Das verschaffe dem Lieferdienst nicht nur Größenvorteile, sondern bedeute auch eine erhebliche Eintrittsbarriere für Wettbewerber.

Den Schwerpunkt Schwellenländer wertet Salis ebenfalls als Vorteil. Das starke Wirtschaftswachstum der aufstrebenden Nationen und die ausgeprägte Internetaffinität seien ebenso günstig wie die geringere Wettbewerbsintensität. Hinzu komme die zunehmende Urbanisierung der Schwellenländer.

Nach Einschätzung des Branchenexperten sollte es Delivery Hero dank der ergriffenen Effizienzmaßnahmen gelingen, künftig durch positive Nachrichten zu überzeugen.

Das Umsatzwachstum habe im zweiten Quartal schon begonnen, sich zu erholen. Im zweiten Halbjahr sollte sich dann auch die Profitabilität merklich verbessern. Daher ist die Aktie nach Einschätzung von Hauck Aufhäuser ein Kauf.

Mit der Einstufung "Buy" sieht Hauck & Aufhäuser Investment Banking auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent./mf/tav/mis

Analysierendes Institut Hauck Aufhäuser Investment Banking

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 07:17 GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 07:55 / GMT

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 31,70EUR gehandelt.