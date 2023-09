BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Der geplante Markteintritt des Wettbewerbers Europcar in die USA sei für Sixts Expansionspläne dort vermutlich keine Gefahr, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger dürfte das Verhalten des Konkurrenten in Europa sein. Sie werde aber die Entwicklung bei den beiden Autovermietern weiterhin aufmerksam verfolgen, betonte die Expertin./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 16:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 92,75EUR gehandelt.