Sandrine Parkins zur Head of Operations von Harvey Medical, einem Unternehmen von ClariMed, ernannt

CHADDS FORD, Pennsylvania, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., der erste End-to-End-MedTech-Dienstleistungspartner, der die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt seines integrierten, auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes für die Entwicklung medizinischer Produkte stellt, gab heute die Ernennung von Sandrine Parkins zur Head of Operations von Harvey Medical, einem Unternehmen von ClariMed, bekannt.

Mit einem starken Hintergrund in der Medizintechnik und einem außergewöhnlichen Ruf als Problemlöserin bringt Sandrine über 25 Jahre Erfahrung in der technischen Beratung und eine Leidenschaft für die Entwicklung leistungsstarker, engagierter und autonomer Teams mit. Bevor sie zu Harvey Medical kam, war Sandrine mehr als fünfzehn Jahre lang in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen bei Team Consulting tätig, wo sie ihre Fähigkeiten in den Bereichen Organisationsentwicklung, Projekt- und Programmmanagement sowie Change Management im Bereich der Produktentwicklung für medizinische Geräte ausbaute.