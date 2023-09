Kreislaufwirtschaft, Refurbishment und Shared Economy bei Elektronik Wie werden Elektronikgeräte genutzt und wie wichtig ist Nachhaltigkeit?

Rostock (ots) - Auch wenn ein Smartphone immer mehr Funktionen beinhaltet, für

die es einst eigenständige Produkte gab, so ist die Popularität von

Elektronikgeräten insgesamt ungebrochen. Viele Konsumenten möchten stets das

aktuelle Erzeugnis des Lieblingsherstellers in den Händen halten. Aber: Wie

nachhaltig denken und handeln also die Kunden von heute? Das

Versicherungs-Startup hepster wollte es genauer wissen und hat Kunden zu

Einstellungen und Verhalten in puncto Nachhaltigkeit bei Elektronikgeräten

befragt. Die quantitative Umfrage lief über vier Wochen im August. Insgesamt

haben 1.862 Teilnehmer*innen im Alter zwischen 18-68 mitgemacht.



Fast jeder hat ein Smartphone - andere Geräte werden damit aber nicht ersetzt