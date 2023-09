OCC Assekuradeur als Kundenliebling und Top Arbeitgeber ausgezeichnet Awards als bester Direktversicherer bei eKomi und Top Company auf kununu (FOTO)

Lübeck (ots) - Doppelte Auszeichnung für die OCC Assekuradeur GmbH, Marktführer

im Segment von Versicherungslösungen für klassische Liebhaberfahrzeuge: Das

Lübecker Unternehmen belegte im Kundenbewertungsportal eKomi Platz 1 unter den

deutschen Direktversicherern und gewann damit den eKomi Award 2023. Außerdem

erhielt OCC das kununu Top Company-Siegel 2023 und setzt damit neue Maßstäbe in

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.



"Der eKomi Award als die Nr. 1 der deutschen Direktversicherer ist mehr als nur

eine Auszeichnung für uns. Er ist der die Bestätigung dafür, dass unsere

Bemühungen Früchte tragen, jeden einzelnen Kunden individuell und fachkompetent

zu beraten. Dieser Award verdeutlicht die Dynamik, die wir in einem kompetitiven

Marktumfeld erreicht haben. Unsere Strategie, die Online-Frontends für die

spezielle Zielgruppe der Oldtimerfahrer auf höchste Nutzerfreundlichkeit zu

optimieren und gleichzeitig echte Experten im Service einzusetzen, hat

offensichtlich nicht nur zu einfacheren Onlineabschlüssen, sondern auch zu einem

hohen Level an Kundenzufriedenheit beigetragen", erklärt Marcel Neumann , Chief

Sales & Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei OCC.