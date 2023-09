André Lichner verlässt den Interhyp-Vorstand

München (ots) - André Lichner, Vorstand Partnergeschäft und Produktmanagement,

verlässt nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch die Interhyp AG, um sich einer

neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Lichner war in verschiedenen

Funktionen für die Interhyp tätig: als Leiter im Privatkundengeschäft, in der

Geschäftsführung der Prohyp und zuletzt ab Juli 2021 als Mitglied des Vorstands.

Seine Vorstandstätigkeit bei der Interhyp AG legt er zum 31. Dezember 2023

nieder.



"André Lichner hat in den letzten Jahren in unterschiedlichen Rollen für die

Interhyp AG viel bewegt. Von den Weichen, die er gestellt hat, werden wir als

Unternehmen auch in Zukunft profitiert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Für

seine private und berufliche Zukunft, wünsche ich ihm alles Gute", erklärt Jörg

Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.