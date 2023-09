Das [Wiener WealthTech froots] (https://www.froots.io/), das unter anderem digitale Vermögensverwaltung anbietet, und die HDI Lebensversicherung AG haben in Kooperation mit dem Umfrageinstitut INTEGRAL eine repräsentative Studie veröffentlicht, die Licht auf die finanziellen Gewohnheiten und Sorgen von Selbstständigen und Freiberufler:innen in Österreich wirft.



Laut Studie spart die Mehrheit der selbstständig Tätigen (80%) regelmäßig Geld an, vor allem wenn aufgrund höherer Gewinne ( 30.000 und mehr) mehr Geld zur Verfügung steht. Gespart wird in erster Linie für ein finanzielles Polster (58%) und unerwartete größere Ausgaben (56%), aber auch für ein Gefühl der Sicherheit (46%). Aber nur etwa ein Fünftel (21%) weiß genau, wie viel sie sparen müssen, um ihren Lebensstandard im Ruhestand zu halten, die meisten wissen es ungefähr (42%). Männer bzw. Personen mit höheren Gewinnen wissen tendenziell besser Bescheid.



"Die Studie bestätigt, wie wichtig es für Selbstständige ist, finanzielle Eigenvorsorge zu betreiben, da sie nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, über das Unternehmen für die eigene Pension vorzusorgen. Daher müssen sie selbst mehr Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft übernehmen", sagt David Mayer-Heinisch, Geschäftsführer von froots.



Zwtl.: Nur ein Fünftel der Selbstständigen spart Steuern und nutzt derzeit einen §14 Fonds



Übersteigt ihr Gewinn 30.000 EUR, können Selbstständige auch einen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend machen. Voraussetzung dafür ist, dass im gleichen Kalenderjahr Wirtschaftsgüter oder bestimmte Wertpapiere (wie §14 Fonds) angeschafft werden. Weniger als ein Fünftel der Selbstständigen (18%) nutzt aber laut Studie derzeit die steuerlichen Vorteile von §14 Fonds. Diejenigen, die mit §14 Fonds als Modell zur steuergünstigen Altersvorsorge vertraut sind, wissen dies in erster Linie durch eine-/n Steuerberater:in oder eigene Recherche, wobei Frauen überdurchschnittlich oft Finanzberater:innen angeben.



Dabei hat jeder zweite die Fonds über die Hausbank, jeweils ein Drittel über Finanzberater:innen bzw. eigenständig erworben. Etwas über zwei Drittel (68%) würden allerdings gerne wissen, wie viel sie mit §14 Fonds sparen könnten. "Der Gewinnfreibetrag bietet eine hervorragende Möglichkeit, Teile des Gewinns - bis zu 45.950 Euro - steuerfrei zu lassen. Dies kann eine attraktive Option für viele Selbstständige sein, um ihr Vermögen effizient zu managen und gleichzeitig für die Zukunft vorzusorgen", so Mayer-Heinisch.

Zwtl.: froots kooperiert mit HDI LEBEN und eröffnet selbstständig Tätigen einen barrierefreien Zugang zu einer steuerbegünstigen Altersvorsorge



Als erstes FinTech in Österreich legt froots einen eigenen auf ETFs basierenden breit gestreuten Fonds auf, der den strengen Anforderungen des §14 Einkommensteuergesetzes entspricht. Der "[froots Multi Asset §14] (https://www.ots.at/redirect/ampega)" (ISIN: AT0000A35XQ9) kombiniert Flexibilität und Diversifikation, um die Chancen der globalen Finanzmärkte optimal zu nutzen und verfolgt einen aktiven, wertorientierten Ansatz.



In Kombination mit einer breitgestreuten fondsgebundenen Lebensversicherung bekommen Vermittler:innen damit eine tragfähige Lösung für eine langfristig steuergünstige Altersvorsorge ihrer selbstständigen Kund:innen an die Hand. Durch die steuerbegünstigte Investition in den §14 Fonds können Selbstständige den Gewinn vor Steuern senken und Einkommenssteuer auf den investierten Gewinnfreibetrag sparen. In weiterer Folge sind die Erträge aus der fondsgebundenen Lebensversicherung KESt-befreit. Über das partnerschaftliche Angebot von HDI LEBEN und froots ist der Zugang einfach und barrierefrei, da der digitale Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung und eines §14-Fonds in einer All-in-One-Lösung möglich ist.



"Die vielfältigen Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge werden nach wie vor zu wenig genützt. Das liegt zum einen an fehlender Information bzw. Aufklärung und zum anderen an bestehenden Zugangsbarrieren. Dies wollen wir mit unserem Angebot ändern, erklärt Michael Miskarik, Leiter der HDI LEBEN Österreich. Nach Ablauf der Mindesthaltedauer ist eine unkomplizierte

Vermögensumschichtung aus froots §14 Fonds in eine fondsgebundene Lebensversicherung möglich.



"In Zusammenarbeit mit dem innovativen österreichischen WealthTech froots schaffen wir nun für alle selbstständigen Unternehmer:innen einen einfachen barrierefreien Zugang zu steuerbegünstigten § 14-Veranlagungen. In Kombination mit einer Rentenversicherung wird daraus ein attraktives Altersvorsorge-Paket", betont Michael Miskarik abschließend.



[Info] (http://www.froots.io/selbststaendige )



Über froots: Das [] (https://www.froots.io/uber-uns/)Wiener WealthTech froots wurde 2021 in Wien gegründet und macht maßgeschneidertes Investieren für alle zugänglich. Es ermöglicht Kund:innen professionelles Investieren in die Kapitalmärkte zu einem Bruchteil der Kosten. Zu den Investoren des Unternehmens zählen unter anderem Andreas Treichl (ehemaliger CEO Erste Group), Georg Kapsch (Geschäftsführer Kapsch Group), Reinhold Baudisch (Gründer von durchblicker.at) oder Alan Morgan und Greyhound Capital, das zu den renommiertesten Venture Capital Fonds weltweit zählt. Erst kürzlich ist auch Skisprung-Legende Gregor Schlierenzauer als Investor in froots eingestiegen.



HDI Lebensversicherung AG: Die HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich, bietet individuelle Beratungen und Lösungen in allen Bereichen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Mit Bruttoprämieneinnahmen von mehr als 1,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den großen Lebensversicherern in Deutschland. Die HDI Lebensversicherung AG ist Teil der weltweit tätigen HDI Group unter dem Dach des Talanx Konzerns. Talanx ist mit Prämieneinnahmen in Höhe von 53,4 Milliarden Euro (2022) und rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDAX sowie an der Börse in Hannover (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100) gelistet.



Rückfragehinweis:

Armand Feka, Head of Communications & Marketing

Mail: af@froots.io

Tel: +43 1343170920



froots ist eine Marke der Lifetree Asset Management GmbH. Lifetree Asset Management GmbH; Rauhensteingasse 12, 1010 Wien

Rechtliche Hinweise:

Bei dieser Medieninformation handelt es sich um eine Marketingmittleitung. Die hier genannten Informationen sind daher nicht als Anlageempfehlung und/oder Anlageberatung zu verstehen und können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Die hier enthaltenen Daten, Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und ausschließlich als unverbindliche Informationen zu betrachten. Sie sind nicht auf die individuellen Bedürfnisse, Kenntnisse und Risikobereitschaft des Anlegers zugeschnitten und werden ausschließlich an die Öffentlichkeit abgegeben. Wir weisen zudem darauf hin, dass die aufgeführten und/oder für die Analysen und Prognosen verwendeten Vergangenheitswerte keinen zuverlässigen Indikator für künftige Ergebnisse darstellen.

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/37175/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0097 2023-09-20/11:16



Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 61,00EUR gehandelt.