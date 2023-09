Netphen (ots) -



- LapID launcht die nächste Generation des hochsicheren Siegels zur digitalen

Führerscheinkontrolle.

- Egal ob aus Papier oder aus dem Ausland - in Kombination mit der LapID Driver

App reicht künftig ein Smartphone, um Führerscheine digital zu kontrollieren.

- Die patentierte LapID-Technologie auf NFC-Basis sorgt dabei für hohe

Sicherheit und Manipulationsschutz.



Die neue Generation des NFC-Siegels von LapID ist ein wichtiger Schritt in

Richtung mehr Sicherheit und Flexibilität im Fuhrpark. In Kombination mit der

LapID Driver App wird so jedes Smartphone zur mobilen Prüfstation für die

digitale Führerscheinkontrolle. Selbst Führerscheine aus Papier oder aus dem

Ausland können damit digital geprüft werden - eigenständig von allen Fahrern,

deren Führerscheine mit dem Siegel ausgestattet sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Damit unterstreicht LapID den eigenen Anspruch, mit Hilfe von Technologie dasManagement von Fuhrparks so einfach und effizient wie möglich zu machen.Sicherheit steht an erster StelleAufbauend auf der bereits bestehenden, patentierten Siegel-Lösung entstand dieneue NFC-Siegel-Generation. Anders als bei anderen NFC-Verfahren setzt LapID aufdas sogenannte "Challenge and Response"-Verfahren und sichert die Kontrolledadurch zusätzlich gegen Manipulationsversuche ab.Die NFC-Führerscheinkontrolle erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz undDatensicherheit. Damit bietet LapID die einzige sichere und patentierte,siegelbasierte Kontrollmethode auf dem Markt an, die in Verbindung mit einerSmartphone App durchgeführt wird.Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Unser Ziel ist es, immer auf demaktuellen Stand der Technik zu sein, gleichzeitig aber das höchste Maß anSicherheit zu bieten. Zudem müssen alle Lösungen die Bedürfnisse unserer Kundenerfüllen und den größtmöglichen Komfort bieten."NFC-Siegel-Kontrolle ortsunabhängig via AppFür die neue Siegel-Generation erweitert die LapID Service GmbH denFunktionsumfang der bereits bekannten LapID Driver App. Die Prüfstation, die fürdie Kontrolle erforderlich ist, wird direkt in die App integriert.Führerscheinkontrollen mit LapID Siegel können damit orts- und zeitunabhängigdurch den Fahrer direkt am Smartphone durchgeführt werden.Erik Sprenger, Head of Sales: "Durch die Möglichkeit, den Führerschein nununabhängig von einer stationären Prüfstation kontrollieren zu können, bieten wirunseren Kunden und den Dienstwagennutzern eine weitere Möglichkeit und mehrFlexibilität bei der Durchführung der Kontrolle. Die LapID Driver App wird somitzur Prüfstation für die Hosentasche."Kompatibel mit allen FührerscheinenEin entscheidender Vorteil der NFC-Siegelkontrolle ist, dass nun auch erstmalig