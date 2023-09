Nachdem im Frühjahr dieses Jahres unter sehr hoher Volatilität der seit 2018 bestehende Abwärtstrend geknackt werden konnte, wurde bei der Fraport-Aktie mittelfristiges Kurspotenzial freigesetzt. So richtig in Schwung ist die Akte allerdings nicht gekommen, häufige Trendwechsel innerhalb eines seit Oktober 2022 bestehenden Aufwärtstrends wechseln sich munter ab. Dennoch können positive Signale aus der Kursentwicklung gezogen werden.

Charttechnisch lässt sich aus dem bisherigen Kursverlauf seit Juni dieses Jahres durchaus weiteres Kurspotenzial für die Fraport-Aktie ableiten, zunächst an die jüngsten Verlaufshochs um 52,86 Euro, darüber an die aktuellen Jahreshochs von 54,58 Euro. Ab 55,00 Euro sollten Investoren jedoch Vorsicht walten lassen, hier trifft die Fraport-Aktie nämlich auf einen größeren Horizontalwiderstand. Auf der Unterseite müsste es erst zu einem Trendbruch mit einem entsprechenden Kursverlust unter den 200-Tage-Durchschnitt von 48,09 Euro kommen, damit größere Verkaufssignale in Richtung 45,13 und darunter 44,89 Euro aktiviert werden.

Fraport AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: