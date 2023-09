Medienvielfalt alles andere als eine Selbstverständlichkeit / Auf Mitgliederversammlung warnt VAUNET vor Folgen aktueller Eingriffe aus der Bundesregierung in Finanzierungsgrundlagen privater Medien

Berlin (ots) - Der VAUNET - Verband privater Medien, warnte anlässlich seiner

Mitgliederversammlung und seines Sommerempfangs gestern in Berlin vor drohenden

Einschnitten in der Medienvielfalt privater Angebote aufgrund von

Regulierungsinitiativen aus der Bundesregierung.



Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs

Officer RTL Deutschland, betonte: "Die Wettbewerbssituation der privaten

audiovisuellen Medien war in ihrer fast 40-jährigen Geschichte noch nie so

fragil wie heute. Ursache hierfür sind auch die fortgesetzten Eingriffe

insbesondere aus der Bundesregierung in die Finanzierungsgrundlagen der Branche.

Die Medienvielfalt ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit - sie

verdient es, in ihrer demokratiesichernden Funktion sehr viel bewusster

geschützt zu werden."