Um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist in diesem Jahr ein regelrechter Börsenhype entfacht. Im Fokus der Investoren stehen dabei vor allem Unternehmen, die KI-Infrastruktur wie Hardware, Halbleiter, Software- und Service-Applikationen anbieten. Dazu zählen insbesondere die US-Technologieriesen Alphabet, AMD, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. In einer Studie der Commerzbank werden die genannten Firmen deshalb auch als die „Magischen Acht“ bezeichnet. Gleichzeitig fragen die Commerzbank-Analysten, ob es jenseits dieser Erstrundenprofiteure auch Zweitrundengewinner gibt. Gemeint sind damit Unternehmen, die KI-Lösungen einsetzen beziehungsweise KI-Funktionalitäten in bestehende und neue Produkte und Dienstleistungen implementieren und sich damit neues Wachstumspotenzial eröffnen.

Die Studie der Commerzbank kommt hierbei zu einem positiven Ergebnis: „KI ist eine neue disruptive Technologie, die sich in sehr vielen Bereichen der Wirtschaft nutzen lässt, über die Zeit an Produktivität gewinnt und in den Unternehmen viele Folgeinnovationen auslösen wird“, heißt es. Die Zweitrundenprofiteure könnten den Markt mit gänzlich neuen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen aufrollen. Umso spannender ist die Frage, welche Unternehmen das Potenzial dazu haben. In der Praxis gibt es bereits zahlreiche Firmen, die KI einsetzen. Hier einige interessante Beispiele.

Warner Bros Discover nutzt KI für Computerspiele und Hollywood-Filme

Künstliche Intelligenz wird nach Meinung zahlreicher Experten das Gaming in ein neues Zeitalter führen. Zu den Pionieren in diesem Bereich gehört das Entwicklerstudio Monolith mit seinem bereits 2014 erschienenen und mit Preisen überhäuften Game „Mittelerde: Mordors Schatten“. Das Computerspiel führte das sogenannte Nemesis-System ein. Das heißt, die Widersacher des Gamers entwickeln sich permanent weiter, sie werden sozusagen immer „schlauer“. Aber auch das Spiel selbst lernt hinzu und verändert sich kontinuierlich. Monolith ist eines von mehreren Studios, die zur Gaming-Sparte des internationalen Medienriesen Warner Bros Discovery gehören. Das Spielesortiment von „Warner Games“ umfasst neben den Mittelerde-Spielen zahlreiche weitere Blockbuster wie etwa die Mortal-Kombat-Reihe.