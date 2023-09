Goldman Sachs äußerte sich indes über die Geschäftsaussichten des Flughafenbetreibers Fraport positiv, was den Papieren um mehr als 6 Prozent nach oben verhalt. Auch das Hugo-Boss-Papier legte nach einer Studie zu, aber um vergleichsweise moderate 1,9 Prozent. Das Analysehaus Jefferies hat sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt und empfiehlt das Papier des Modeunternehmens nun zum Kauf.

Im Dax zählte das Papier der Talanx-Tochter Hannover Rück zu den Schlusslichtern mit minus 1,3 Prozent. Dagegen ging die Erholung der Commerzbank -Aktie weiter mit plus 1,3 Prozent. Finanzchefin Bettina Orlopp sagte während einer Finanzkonferenz, dass es im laufenden Jahr wegen der kräftig gestiegenen Zinsen einen noch etwas größeren Zinsüberschuss als bislang in Aussicht gestellt geben dürfte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der Leitzinsentscheidung in den USA sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas zuversichtlicher geworden. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch wieder zu. Trotzdem bleibt die Spanne, in der sich der Leitindex schon seit Wochen bewegt, unverändert eng. "Der Handel im Dax verläuft weiterhin in ruhigen Bahnen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

