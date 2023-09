Automation Anywhere stellt erweiterte generative KI-gestützte Automatisierungsplattform vor, um Menschen und Teams zu unterstützen und die Produktivität von Unternehmen zu steigern

Die ersten benutzerdefinierten generativen KI-Automatisierungsmodelle, die für die Arbeit entwickelt wurden, werden die Transformation von Unternehmen beschleunigen und die Unternehmensautomatisierung verantwortungsvoll skalieren, um Mitarbeiter zu befähigen, die Produktivität zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

AUSTIN, Texas, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Imagine 2023 -- Automation Anywhere, der führende Anbieter für intelligente Automatisierung gab heute eine bahnbrechende Erweiterung seiner Automation Success Platfom bekannt. Diese Erweiterung ermöglicht es Unternehmen, die Verfahren ihrer Transformation zu beschleunigen und KI sicher in ihre gesamte Unternehmensstruktur zu integrieren. Die neuen Tools und Verbesserungen von Automation Anywhere bieten KI-gestützte Automatisierung für jedes Team, System und Verfahren. Auf der Imagine 2023 präsentierte das Unternehmen eine neue Ebene verantwortungsvoller KI und kündigte vier bedeutende Produktaktualisierungen an, darunter das brandneue Autopilot. Dieses ermöglicht die schnelle Entwicklung von durchgängigen Automatisierungen, aus der Verfahrensfindung heraus, indem es die Leistung der generativen KI nutzt. Das Unternehmen hat außerdem neue und erweiterte Funktionen in Automation Co-Pilot for Business Users, Automation Co-Pilot for Automators sowie Document Automation angekündigt.

„Die Kombination aus generativer KI und intelligenter Automatisierung stellt die umwälzendste technologische Veränderung unserer Generation dar," so Mihir Shukla, CEO und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Jedes Unternehmen, jedes Team, jeder Einzelne wird in der Lage sein, sein Arbeitssystem neu zu konzipieren und die Verfahren zu automatisieren, die sie behindern. Großartige Mitarbeiter, die mit KI und intelligenter Automatisierung ausgestattet sind, werden ihre Unternehmen maßgeblich verändern, indem sie ihre Produktivität und Kreativität steigern und das Geschäft beschleunigen."

Eine neue verantwortungsvolle KI-Ebene

Grundlage dieser Innovationen ist eine verantwortungsbewusste KI-Ebene, die neue, kundenspezifische generative KI-Automatisierungsmodelle umfasst, die auf der Grundlage führender großer Sprachmodelle entwickelt und mit anonymisierten Metadaten aus Millionen von Automatisierungen geschult wurden. Die neue Ebene umfasst ebenfalls zusätzliche KI-Tools sowie Sicherheits- und Governance-Funktionen, die für die nächste Generation der Automatisierungsentwicklung von zentraler Bedeutung sind.