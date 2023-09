Bye bye Apple? Diese Large-Cap-Aktie könnte den Thron erobern

Microsoft als Favorit gegenüber Apple ist an der Wall Street durchaus gängig. Der Empfehlungskonsens liegt deutlich über dem von Apple. Fast 90 Prozent der Microsoft-Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, während es bei Apple weniger als zwei Drittel sind.

Microsoft-Aktien haben sich in diesem Monat besser entwickelt als die des iPhone-Herstellers, was den Marktwert des Unternehmens wieder näher an Apple heranbringt. Das letzte Mal, dass Microsofts Marktwert den von Apple überholte, war im November 2021. Die Marktkapitalisierung von Apple nähert sich 2,8 Billionen US-Dollar – zwar ein Rückgang gegenüber dem Höchststand von fast 3,1 Billionen US-Dollar – aber immer noch größer als Microsofts Marktwert von etwa 2,4 Billionen US-Dollar.

"Microsoft hat mehr von dem, was der Markt im Moment will, und angesichts unserer Einschätzung der Wachstumsaussichten der beiden wären wir nicht überrascht, wenn es Apple überholen würde", zitiert Bloomberg David Klink, Senior Equity Analyst bei der Huntington Private Bank.

Und weiter: "Wir haben mehr Vertrauen in Microsofts Margen, während die Cloud und die künstliche Intelligenz Wachstumsbereiche sind, die sich über ein Jahrzehnt hinweg bewähren können. Wir wissen nicht, ob das iPhone das auch kann. Angesichts des Dienstleistungsgeschäfts von Apple ist es schwer, Argumente für einen Bären-Fall für Apple zu liefern, aber der Bullen-Fall spricht eindeutig für Microsoft."

D.A. Davidson-Analyst Gil Luria sagte gegenüber Yahoo Finance: "Microsoft hatte 15 Jahre stagnierenden Wachstums hinter sich, in denen das Unternehmen wuchs, die Aktie jedoch nicht", so Luria. "Sie hatten die Umstellung auf mobile Geräte verpasst und waren bei der Umstellung auf die Cloud weit im Rückstand. Dann übernahm Satya Nadella. Die nächste große disruptive Welle ist KI, und Nadella hat das früh erkannt."

Beide Aktien sind nicht gerade billig. Der Markt geht derzeit davon aus, dass Microsoft im Geschäftsjahr 2024 und in den darauffolgenden drei Jahren ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Nettogewinn pro Aktie verzeichnen wird.

Apple dagegen hat drei Quartale in Folge mit negativem Umsatzwachstum hinter sich. Es wird zwar erwartet, dass sich das Wachstum im Apple-Finanzjahr 2024 ins Positive wendet und in den beiden darauffolgenden Jahren weiter ansteigt, doch laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten wird die Rate nicht annähernd so hoch sein wie die von Microsoft.

Der iPhone-Hersteller "sieht aus wie das alte IBM", kommentiert Toni Sacconaghi, Analyst bei Bernstein. "IBMs Stärke im Bereich der Großrechner und der damit verbundenen Kontenkontrolle schien einst unangreifbar." Sacconaghi warnt, dass Apples Hauptrisiken darin bestehen, dass das iPhone durch eine neue Computer-/Internetzugangsplattform ersetzt werde.

Ein weiterer Risikofaktor ist China, das fast ein Fünftel des Umsatzes von Apple ausmacht. Zwar hat Peking Gerüchte bezüglich eines iPhone-Verbots in Behörden dementiert, sät aber gleichzeitig Zweifel an der Datensicherheit der Smartphones. Microsoft hingegen erzielt weniger als zwei Prozent seines Umsatzes in China.

"Beständigkeit ist viel wert, wenn man die Bewertung eines Unternehmens betrachtet, und Microsoft hat aufgrund seiner Beständigkeit und der prognostizierten Wachstumsrate derzeit einen Vorteil gegenüber Apple", zitiert Bloomberg Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder. "Ich mag beide, aber das Risiko ist bei Apple höher."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

