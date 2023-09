* OMV als zuverlässiger Lieferant von Energie, Kraft- und Rohstoffen für Österreich heute und morgen * Nachhaltige und innovative Transformationsprojekte in allen drei Geschäftsbereichen * Kampagnenstart am 20. September 2023

Österreichs größtes integriertes Industrieunternehmen macht den nächsten Schritt in eine nachhaltigere Zukunft und präsentiert ihre neue 360 Grad-Transformationskampagne. Sie soll verdeutlichen, dass die Aufgabe der OMV in Österreich schon immer die Versorgung ihrer Kund:innen mit Energie und Rohstoffen war. Mittels innovativer Technologien wird diese Verantwortung erneuert und an zukünftige Herausforderungen angepasst.



Den Kern der neuen OMV Herbstkampagne bildet ein Imagefilm, der Antworten auf eine sich ständig verändernde Welt und die Herausforderungen des Klimawandels gibt. Thematisiert werden innovative Lösungen und Produkte, die die OMV schon heute vorantreibt - von geothermischen Verfahren über die Wiederverwertung von derzeit nicht rezyklierbarer Kunststoffabfälle und dem Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität bis hin zu nachhaltigem Flugkraftstoff aus Altspeiseöl.



"Es ist uns stets ein wichtiges Anliegen, unsere Kund:innen in Österreich und Europa mit Energie und wesentlichen Rohstoffen zu versorgen. Unser aller Fortschritt und die Bedürfnisse der Menschen stehen im Mittelpunkt. Wir erneuern Schritt für Schritt diese Verantwortung und passen sie den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen an. Es freut mich, dass diese Kampagne unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft aufzeigt", so Alfred Stern, Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstands der OMV Aktiengesellschaft.



Die OMV hat sich in ihrer Strategie 2030 vorgenommen, Antworten auf eine sich verändernde Welt und auf die Herausforderungen des Klimawandels zu geben und bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Die OMV wird sich zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe mit einem starken Fokus auf Kreislaufwirtschaftslösungen entwickeln.



Die Kampagne startet am 20. September 2023 und ist im TV, Print, Digital und Außenwerbung zu sehen.



Vorschau TV-Spot: [https://youtu.be/7a-omWXnx80]

https://www.youtube.com/watch?v=7a-omWXnx80



